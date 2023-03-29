На бывшем заводе Nissan в России начнут производить Lada

«АвтоВАЗ» приготовился выпускать Lada на бывшем заводе Nissan в России во втором квартале

Отечественный автоконцерн «АвтоВАЗ» планирует начать производство автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan во втором квартале 2023 года. Об этом компания сообщает в пресс-релизе на своем сайте.

Производитель готовится к выпуску новых моделей бренда в сегментах C и D. Концерн активно наращивает производство после значительного спада в прошлом году и в текущем году рассчитывает выпустить более 400 тысяч машин.

«АвтоВАЗ» выкупил предприятие, на котором собирались Nissan, в Санкт-Петербурге за один евро в феврале 2023 года. Сообщалось, что компания намерена не только возобновить производство, но и повысить уровень локализации производства автомобилей на заводе. В планы также входил выпуск электромобилей «е-Нева». Получив завод, концерн предложил переименовать его в «Лада Санкт-Петербург».

Российской компании принадлежит еще несколько производственных площадок — в Тольятти и Ижевске. По итогам прошлого года чистая прибыль «АвтоВАЗа» упала на 86,2 процента, до 206,6 миллиона рублей, писал ранее ТАСС со ссылкой на отчетность компании. Выручка сократилась на 43,7 процента, до 169,574 миллиарда рублей.

О проблемах компании на днях президенту страны Владимиру Путину доложил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По словам мэра, производительность предприятия в 2022 году снизилась на 48,9 процента по сравнению с 2021-м — за год на заводе было выпущено 220 тысяч машинокомплектов.