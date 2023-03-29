Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:59, 29 марта 2023Экономика

На бывшем заводе Nissan в России начнут производить Lada

«АвтоВАЗ» приготовился выпускать Lada на бывшем заводе Nissan в России во втором квартале

Фото: Игорь Самойлов / РИА Новости

Отечественный автоконцерн «АвтоВАЗ» планирует начать производство автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan во втором квартале 2023 года. Об этом компания сообщает в пресс-релизе на своем сайте.

Производитель готовится к выпуску новых моделей бренда в сегментах C и D. Концерн активно наращивает производство после значительного спада в прошлом году и в текущем году рассчитывает выпустить более 400 тысяч машин.

«АвтоВАЗ» выкупил предприятие, на котором собирались Nissan, в Санкт-Петербурге за один евро в феврале 2023 года. Сообщалось, что компания намерена не только возобновить производство, но и повысить уровень локализации производства автомобилей на заводе. В планы также входил выпуск электромобилей «е-Нева». Получив завод, концерн предложил переименовать его в «Лада Санкт-Петербург».

Материалы по теме:
Ввоз и ныне там. Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
Ввоз и ныне там.Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
2 ноября 2022
Рынок автомобилей в России изменился до неузнаваемости. Как теперь купить иномарку и кто пришел на смену дилерам?
Рынок автомобилей в России изменился до неузнаваемости.Как теперь купить иномарку и кто пришел на смену дилерам?
27 октября 2022

Российской компании принадлежит еще несколько производственных площадок — в Тольятти и Ижевске. По итогам прошлого года чистая прибыль «АвтоВАЗа» упала на 86,2 процента, до 206,6 миллиона рублей, писал ранее ТАСС со ссылкой на отчетность компании. Выручка сократилась на 43,7 процента, до 169,574 миллиарда рублей.

О проблемах компании на днях президенту страны Владимиру Путину доложил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По словам мэра, производительность предприятия в 2022 году снизилась на 48,9 процента по сравнению с 2021-м — за год на заводе было выпущено 220 тысяч машинокомплектов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Стало известно о попытке прорыва диверсантов ВСУ в Брянскую область
Стало известно об опасной болезни у умершего после урока физкультуры школьника
В России высказались о возможной встрече Зеленского и Си Цзиньпина
ФСБ задержала молодого сторонника ИГ за финансирование террористов в Сирии
В Подмосковье учительница ударила школьницу из-за прически и попала на видео
В России отреагировали на удар беспилотника по газонасосной станции в Белгороде
Стилист перечислила актуальные тренды теплого сезона-2023
Рябков призвал НАТО серьезно отнестись к размещению Россией ТЯО в Белоруссии
Николай Дроздов рассказал о предстоящей госпитализации
Россияне отвернулись от жилья в одной европейской стране
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.