Путину сообщили о снижении производительности «АвтоВАЗа»

Мэр Самарской области доложил Путину о снижении производительности «АвтоВАЗа» в 2022 году

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о сокращении производства «АвтоВАЗа», завод которого находится в Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам мэра, производительность предприятия в 2022 году снизилась на 48,9 процента по сравнению с 2021-м — за год на заводе было выпущено 220 тысяч машинокомплектов. «Это, к сожалению, заметно ниже, чем показатель 2021 года, который составлял 431 тысячу машинокомплектов», — доложил он.

Наиболее трудным временем для концерна оказался второй квартал года. Итоги второго полугодия оказались такими же, как годом ранее. При этом в следующем году компания рассчитывает нарастить производство до 400 тысяч автомобилей и машинокомплектов как минимум, сообщил Азаров.

По итогам прошлого года чистая прибыль «АвтоВАЗа» упала на 86,2 процента, до 206,6 миллиона рублей, писал ранее ТАСС со ссылкой на отчетность компании. Выручка сократилась на 43,7 процента, до 169,574 миллиарда рублей. Убыток от продаж составил 4,126 миллиарда рублей против прироста в 10,2 миллиарда рублей годом ранее.

В общей сложности производство машин в России за год рухнуло на 60 процентов. В прошлом году в стране было выпущено 620 тысяч автомобилей. В последнее время производство серьезно затруднено из-за дефицита импортных комплектующих и проблем с лакокрасочными материалами.