«АвтоВАЗ» предложил переименовать бывший завод Nissan в России

Глава «АвтоВАЗа»: бывший завод Nissan в России надо переименовать в «Лада Санкт-Петербург»

Отечественный автопроизводитель «АвтоВАЗ» предложил изменить название бывшего завода Nissan в России на «Лада Санкт-Петербург». Об этом заявил глава компании Максим Соколов, передает ТАСС.

Компания рассчитывает, что предложение будет положительно рассмотрено советом директоров и властями в ближайшее время. Соколов также добавил, что автопроизводитель не видит необходимости в покупке завода Toyotа в Петербурге.

«АвтоВАЗ» выкупил предприятие за один евро в феврале 2023 года. Сообщалось, что компания намерена не только возобновить производство, но и повысить уровень локализации производства автомобилей на заводе. На предприятии начнут выпускать автомобили уже во втором полугодии 2023-го — это будут машины Lada в сегментах С и D.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что завод японского автопроизводителя Toyota в России может перейти в собственность государства в лице ФГУП НАМИ.