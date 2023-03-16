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15:58, 16 марта 2023Экономика

Активы Toyota в России передадут государству

Глава Минпромторга Мантуров: прорабатывается передача завода Toyota в России ФГУП НАМИ

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Завод японского автопроизводителя Toyota в России может перейти в собственность государства. В настоящее время Минпромторг работает над вопросом передачи российских активов компании в пользу подведомственного ФГУП НАМИ. Об этом сообщает глава министерства Денис Мантуров, пишет «Интерфакс».

«Прорабатывается передача российских активов Toyota НАМИ», — сказал он.

Предприятие находится в поселке Шушары в Санкт-Петербурге, завод проработал в стране 15 лет. На нем выпускались модели Camry и RAV4. Ежегодно на предприятии производилось 100 тысяч автомобилей. С российского завода машины поставлялись также в Казахстан, Белоруссию и Армению.

Toyota заявила о решении закрыть предприятие в конце сентября 2022 года. Представительство в Москве автопроизводитель запланировал реструктуризировать для поддержки розничных сетей и обеспечения обслуживания клиентов в стране. Потери компании от прекращения производства в России составили 96,9 миллиарда иен (более 650 миллионов долларов).

Ранее власти неоднократно подчеркивали, что организация не собирается приобретать завод. В настоящее время предприятие после приостановки работы проходит процедуру консервации.

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Мария Грушко
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