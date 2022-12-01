Власти высказались о судьбе завода Toyota в Петербурге

Минпромторг РФ: прорабатываются различные варианты развития завода Toyota в Петербурге

Расположенный в Санкт-Петербурге завод Toyota после приостановки работы проходит процедуру консервации. Об этом со ссылкой на представителей Минпромторга РФ сообщает ТАСС.

Высказываясь о дальнейшей судьбе предприятия, в пресс-службе указали, что ведомство и власти города вместе прорабатывают различные варианты его развития. В Минпромторге подчеркнули, что ФГУП «НАМИ» в настоящий момент не планирует покупку завода.

Накануне, 30 ноября, сообщалось, что на завод Toyota в Петербурге приехали сотрудники сразу трех силовых ведомств. Официальные представители Toyota заявили, что визит связан со «внеплановой проверкой соблюдения требований налогового, трудового законодательства, а также законодательства об импортозамещении, акционерных обществах, техническом регулировании, промышленной безопасности». Указывалось, что с целью провести проверку на территорию завода прибыли представители прокуратуры, Ростехнадзора, ФГУП НАМИ, налоговой и трудовой инспекций, безопасность проверки обеспечивали силы Рогвардии и ОМОНа.

15 ноября стало известно, что японский производитель автомобилей Toyota с 14 ноября начал сокращать сотрудников российского завода. Отмечалось, что компания увольняет работников по соглашению сторон.

Toyota заявила о решении закрыть завод в поселке Шушары в Санкт-Петербурге, который работал в стране 15 лет, в конце сентября. Представительство в Москве автопроизводитель запланировал реструктуризировать для поддержки розничных сетей и обеспечения обслуживания клиентов в стране. Потери компании от прекращения производства в России составили 96,9 миллиарда иен (более 650 миллионов долларов).