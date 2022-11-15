Toyota начала увольнять сотрудников в России

Toyota начала сокращать сотрудников завода в Санкт-Петербурге

Японский производитель автомобилей Toyota с 14 ноября начал сокращать сотрудников российского завода. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.

Компания увольняет работников по соглашению сторон. Сотрудникам предлагаются выплаты как минимум от 12 средних заработных плат — сумма зависит от стажа работы в компании и должности — и сохранение ДМС в течение года после увольнения. Кроме того, компания готова компенсировать расходы на обучение, переобучение, повышение квалификации в размере до 50 тысяч рублей.

Сейчас в простое числятся 1 937 сотрудников предприятия.

Toyota заявила о решении закрыть завод в поселке Шушары в Санкт-Петербурге, который работал в стране 15 лет, в конце сентября. Представительство в Москве автопроизводитель запланировал реструктуризировать для поддержки розничных сетей и обеспечения обслуживания клиентов в стране. Потери компании от прекращения производства в России составили 96,9 миллиарда иен (более 650 миллионов долларов).

В России уже приостановили производство такие крупные японские автопроизводители, как Honda и Nissan, задумывается о прекращении выпуска автомобилей и Isuzu. Также с российского рынка ушла компания Mazda, автопроизводитель оценил потери от прекращения деятельности в 82 миллиона долларов.