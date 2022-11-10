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12:15, 10 ноября 2022Экономика

Mazda избавилась от бизнеса в России за 1 евро

Mazda Motor передала «Соллерс» долю в российском бизнесе за 1 евро

Фото: Shutterstock

Японский автопроизводитель Mazda принял решение избавиться от активов в России — компания передала долю в совместном предприятии во Владивостоке ПАО «Соллерс авто». Об этом концерн сообщает в опубликованном отчете по результатам второго квартала текущего финансового года.

Соответствующее соглашение было подписано 24 октября. Сумма сделки составила 1 евро. Mazda оценивает потери от ухода с российского рынка в 82 миллиона долларов.

В документе сказано, что, несмотря на ведущиеся переговоры о передаче бизнеса, компания не видит возможности возобновления работы в России. Автоконцерн прекратил поставки запчастей на завод во Владивостоке в марте текущего года, с конца апреля производство предприятия было остановлено. Решение компании связано с началом военных действий на Украине и введением блокирующих поставки западных санкций.

В России уже приостановили производство такие крупные японские автопроизводители, как Honda, Toyota, Nissan, задумывается о прекращении выпуска автомобилей и Isuzu.

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Мария Грушко
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