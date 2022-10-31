Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:19, 1 ноября 2022Экономика

Автогигант подсчитал потери от прекращения производства в России

Toyota оценила потери от полного прекращения производства в России более чем в $650 млн

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Японский производитель автомобилей Toyota оценил расходы от полного прекращения производства в России на заводе в Санкт-Петербурге — согласно подсчетам, автогигант потерял 96,9 миллиарда иен (более чем 650 миллионов долларов). Об этом компания сообщает в отчете за второй квартал текущего финансового года, который завершился 30 сентября.

«Сумма убытков, понесенных в первом полугодии, включает расходы на увольнение уходящих сотрудников и расходы в связи с обесценением активов», — заявил в ходе пресс-брифинга главный бухгалтер Toyota Масахиро Ямамото.

Компания заявила о решении закрыть завод в поселке Шушары в Санкт-Петербурге, который работал в стране 15 лет, в конце сентября. Представительство в Москве автопроизводитель запланировал реструктуризировать для поддержки розничных сетей и обеспечения обслуживания клиентов в стране.

В конце октября Toyota признала, что годовой объем производства, скорее всего, окажется ниже целевого показателя. Планы компании выпустить по крайней мере 9,7 миллиона автомобилей за текущий финансовый год, который завершится в марте 2023 года, сорвались из-за глобального дефицита полупроводниковых чипов. Аналогичная проблема нанесла удар и по деятельности Volvo — автоконцерн приостановил производство на своем основном заводе в Швеции Torslanda Works.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Кремль высказался об указе о завершении частичной мобилизации
Определены районы Москвы с подорожавшим жильем
В Москве закрылись все летние веранды
Кендалл Дженнер нарядилась в опозоривший ее в сети овощ
В VK рассказали о новой функции
Бывшая стюардесса раскрыла «неприглядные стороны» работы бортпроводников
Латвия задумалась о судьбе российских нефтепроводов
В Кремле заявили о выполнении указа президента о мобилизации
Умер заслуженный артист России Евгений Калашник
Основатель ЧВК «Вагнер» назвал своих критиков тварями с «розовыми жопами»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.