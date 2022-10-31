Автогигант подсчитал потери от прекращения производства в России

Toyota оценила потери от полного прекращения производства в России более чем в $650 млн

Японский производитель автомобилей Toyota оценил расходы от полного прекращения производства в России на заводе в Санкт-Петербурге — согласно подсчетам, автогигант потерял 96,9 миллиарда иен (более чем 650 миллионов долларов). Об этом компания сообщает в отчете за второй квартал текущего финансового года, который завершился 30 сентября.

«Сумма убытков, понесенных в первом полугодии, включает расходы на увольнение уходящих сотрудников и расходы в связи с обесценением активов», — заявил в ходе пресс-брифинга главный бухгалтер Toyota Масахиро Ямамото.

Компания заявила о решении закрыть завод в поселке Шушары в Санкт-Петербурге, который работал в стране 15 лет, в конце сентября. Представительство в Москве автопроизводитель запланировал реструктуризировать для поддержки розничных сетей и обеспечения обслуживания клиентов в стране.

В конце октября Toyota признала, что годовой объем производства, скорее всего, окажется ниже целевого показателя. Планы компании выпустить по крайней мере 9,7 миллиона автомобилей за текущий финансовый год, который завершится в марте 2023 года, сорвались из-за глобального дефицита полупроводниковых чипов. Аналогичная проблема нанесла удар и по деятельности Volvo — автоконцерн приостановил производство на своем основном заводе в Швеции Torslanda Works.