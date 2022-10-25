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19:05, 25 октября 2022Экономика

Volvo остановил производство на одном из крупнейших заводов

Завод Volvo в Швеции Torslanda Works приостановил производство из-за нехватки чипов

Фото: Bob Strong / Reuters

Автоконцерн Volvo Cars приостановил производство на своем основном заводе в Швеции Torslanda Works на неделю, пишет местная газета Göteborgs-Posten. Остановку объяснили нехваткой чипов.

«Нам пришлось сделать это из-за нехватки полупроводников», — сказала в разговоре с журналистами представитель пресс-службы Volvo Мерхавит Хабте. Дефицит чипов продолжил влиять на производство компании после пандемии, так как спрос вырос, а нехватка сохранилась.

В компании не ответили, могут ли продлить остановку производства на одном из крупнейших заводов. «На данный момент ничего не подтверждено, но мы продолжаем следить за ситуацией», — сказала Хабте. Кроме площадки Torslanda Works в Швеции концерн владеет заводом по производству двигателей в Шевде и фабрикой по производству комплектующих в Улофстреме.

Дефицит чипов нанес удар и по деятельности другого автогиганта — японской Toyota. В конце октября компания признала, что планы выпустить по крайней мере 9,7 миллиона автомобилей за текущий финансовый год, который завершится в марте 2023 года, сорвались из-за этой глобальной проблемы.

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Софья Ермакова
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