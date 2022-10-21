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16:17, 21 октября 2022Экономика

Автогигант признал срыв планов из-за глобальной проблемы

Reuters: планы Toyota выпустить 9,7 миллиона автомобилей сорвались

Фото: Yu Hai / Unsplash

Планы японского автогиганта Toyota выпустить по крайней мере 9,7 миллиона автомобилей за текущий финансовый год, который завершится в марте 2023 года, сорвались. Причина проблемы кроется в глобальном дефиците полупроводниковых чипов, сообщает Reuters.

Производитель признал, что годовой объем производства, скорее всего, окажется ниже целевого показателя. При этом в начале весны Toyota предупредила, что в апреле снизит производство автомобилей в Японии на 20 процентов, в мае — на 10 процентов, а в июне — на 5 процентов. В конце весны автогиганту пришлось частично остановить производство в Японии из-за сложностей с поставками китайских комплектующих.

Сложности с выпуском машин ждут и Европу. До конца 2023 года автопроизводство в регионе может резко обвалиться, пообещали аналитики S&P Global Mobility. В конце 2022 года — начале 2023 года европейские автопроизводители могут столкнуться с падением выпуска более чем на 1 миллион единиц.

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Платон Щукин
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