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Европе пообещали резкое падение автопроизводства

S&P: производство автомобилей в Европе может упасть из-за энергокризиса

Фото: Martin Meissner / AP

До конца 2023 года автопроизводство в Европе может резко обвалиться, пообещали аналитики S&P Global Mobility. Об этом говорится в недавнем отчете.

В конце 2022 года — начале 2023 года европейские автопроизводители могут столкнуться с падением выпуска более чем на 1 миллион единиц. Ожидается, что нехватка запчастей и «узкие места» в цепочках поставок комплектующих окажут наиболее негативное влияние на автомобильный рынок региона именно с ноября нынешнего года по весну 2023-го. В этот период высоки риски введения ограничений на потребление электроэнергии.

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При нормальных условиях S&P прогнозирует, что европейские заводы будут выпускать от 4 до 4,5 миллиона автомобилей в квартал в 2023 году. Но в случае усиления энергокризиса производство может снизиться до 2,8 миллиона единиц в квартал. Это приведет к годовому сокращению выпуска на 4,8— 6,8 миллиона автомобилей.

Нехватка запчастей из-за энергокризиса в Европе может привести к долгосрочным остановкам производств, подобно тем, что были во время пандемии коронавируса или начала военных действий на Украине, предупреждает Bloomberg. Также некоторым компаниям, возможно, придется отказаться от модели поставок «точно в срок» из-за внедрения поставщиками запчастей энергоэффективных производственных графиков.

По данным отчета S&P, среди 11 крупнейших производственных центров автомобилей в разных странах наиболее подготовленными к энергокризису считаются Германия и Чехия, а наименее — Испания, Италия и Бельгия.

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Платон Щукин
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