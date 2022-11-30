Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:11, 30 ноября 2022Экономика

Сотрудники силовых ведомств приехали на завод Toyota в Петербурге

«Фонтанка»: на территории завода Toyota в Петербурге замечены полиция и спецназ

Фото: industrySPB.ru

Сотрудники сразу трех силовых ведомств прибыли на территорию расположенного в Санкт-Петербурге завода Toyota. О том, что на Автозаводской улице появились сотрудники прокуратуры, полиции и спецназа Росгвардии, сообщается в Telegram-канале «Фонтанки».

Корреспондент издания показал видео с места событий и указал, что силовики, судя по всему, стоят у всех выходов и перемещаются вдоль территории.

Позже в «Фонтанке» опубликовали официальный комментарий представителей Toyota: по их словам, визит связан со «внеплановой проверкой соблюдения требований налогового, трудового законодательства, а также законодательства об импортозамещении, акционерных обществах, техническом регулировании, промышленной безопасности». Указывается, что с целью провести проверку на территорию завода прибыли представители прокуратуры, Ростехнадзора, ФГУП НАМИ, налоговой и трудовой инспекций.

Материалы по теме:
Как россиянам оплачивать покупки в 2022 году: Виртуальные карты, специальные приложения и оплата с телефона
Как россиянам оплачивать покупки в 2022 году:Виртуальные карты, специальные приложения и оплата с телефона
30 октября 2022
Рынок автомобилей в России изменился до неузнаваемости. Как теперь купить иномарку и кто пришел на смену дилерам?
Рынок автомобилей в России изменился до неузнаваемости.Как теперь купить иномарку и кто пришел на смену дилерам?
27 октября 2022

В пресс-службе подчеркнули, что силы Рогвардии и ОМОНа обеспечивают безопасность проведения проверки.

15 ноября стало известно, что японский производитель автомобилей Toyota с 14 ноября начал сокращать сотрудников российского завода. Отмечалось, что компания увольняет работников по соглашению сторон.

Toyota заявила о решении закрыть завод в поселке Шушары в Санкт-Петербурге, который работал в стране 15 лет, в конце сентября. Представительство в Москве автопроизводитель запланировал реструктуризировать для поддержки розничных сетей и обеспечения обслуживания клиентов в стране. Потери компании от прекращения производства в России составили 96,9 миллиарда иен (более 650 миллионов долларов).

В России уже приостановили производство такие крупные японские автопроизводители, как Honda и Nissan. Задумывается о прекращении выпуска автомобилей и Isuzu. Также с российского рынка ушла компания Mazda, автопроизводитель оценил потери от прекращения деятельности в 82 миллиона долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны России объявило о взятии под контроль Андреевки в ДНР
В Москву привезли главаря одной из самых жестоких группировок 1990-х
Студентка заказала рубашку в сети и удивилась содержимому посылки
Анфиса Чехова рассказала о своей первой профессии
Рэпер T-Killah и его жена Мария Тарасова впервые станут родителями
МИД России оценил решение Венгрии по членству Финляндии и Швеции в НАТО
Момент смертельного массового ДТП на российской трассе показали на видео
Великобритания ввела санкции в отношении 22 россиян
Украинским посольствам за границей экстренно предписали усилить безопасность
Захарова предрекла всему миру проблемы из-за потолка цен на российскую нефть
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.