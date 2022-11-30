Сотрудники силовых ведомств приехали на завод Toyota в Петербурге

«Фонтанка»: на территории завода Toyota в Петербурге замечены полиция и спецназ

Сотрудники сразу трех силовых ведомств прибыли на территорию расположенного в Санкт-Петербурге завода Toyota. О том, что на Автозаводской улице появились сотрудники прокуратуры, полиции и спецназа Росгвардии, сообщается в Telegram-канале «Фонтанки».

Корреспондент издания показал видео с места событий и указал, что силовики, судя по всему, стоят у всех выходов и перемещаются вдоль территории.

Позже в «Фонтанке» опубликовали официальный комментарий представителей Toyota: по их словам, визит связан со «внеплановой проверкой соблюдения требований налогового, трудового законодательства, а также законодательства об импортозамещении, акционерных обществах, техническом регулировании, промышленной безопасности». Указывается, что с целью провести проверку на территорию завода прибыли представители прокуратуры, Ростехнадзора, ФГУП НАМИ, налоговой и трудовой инспекций.

В пресс-службе подчеркнули, что силы Рогвардии и ОМОНа обеспечивают безопасность проведения проверки.

15 ноября стало известно, что японский производитель автомобилей Toyota с 14 ноября начал сокращать сотрудников российского завода. Отмечалось, что компания увольняет работников по соглашению сторон.

Toyota заявила о решении закрыть завод в поселке Шушары в Санкт-Петербурге, который работал в стране 15 лет, в конце сентября. Представительство в Москве автопроизводитель запланировал реструктуризировать для поддержки розничных сетей и обеспечения обслуживания клиентов в стране. Потери компании от прекращения производства в России составили 96,9 миллиарда иен (более 650 миллионов долларов).

В России уже приостановили производство такие крупные японские автопроизводители, как Honda и Nissan. Задумывается о прекращении выпуска автомобилей и Isuzu. Также с российского рынка ушла компания Mazda, автопроизводитель оценил потери от прекращения деятельности в 82 миллиона долларов.