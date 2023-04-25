«АвтоВАЗ» в мае введет предельные цены на продажу Lada в дилерской сети

В мае концерн «АвтоВАЗ» введет предельные цены на продажу Lada в российской дилерской сети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

По его словам, теперь дилеры не смогут продавать автомобили будут получать автомобили по рекомендованной цене и не смогут продавать машины выше предельной стоимости, которая также будет установлена концерном. Соколов уточнил, что нововведение вступит в силу после повышения цен на машины бренда на два процента. В настоящее время у «АвтоВАЗа» в России насчитывается 308 официальных дилерских центров.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» с 1 мая повысит цены на автомобили Lada в среднем на 2 процента. Как говорил Соколов, общий рост цен на машины в 2023 году будет в пределах прогнозируемого уровня инфляции.

В конце февраля «АвтоВАЗ» анонсировал повышение цен с марта примерно на два процента. Глава концерна Максим Соколов отметил, что стоимость, по которой производитель отпускает машины дилерам, не поднималась с марта 2022 года.