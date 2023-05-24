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14:27, 24 мая 2023Экономика

В Китае показали новую модель «Москвича»

В Китае показали краш-тест кроссовера JAC S3, который назвали новым «Москвичом»

Кадр: телеграм-канал «Рустам Минниханов»

Российская делегация посетила испытания кроссовера JAC S3 в Китае. Видео с краш-теста автомобиля поделился глава Татарстана Рустам Минниханов в Telegram.

«Посетили в Китае завод JAC. На испытательном полигоне провели краш-тест нашего автомобиля "Москвич". Судя по результатам, система безопасности сработала на отлично», — написал он.

Модель JAC Refine S3 появилась на китайском рынке в 2013 году, а в 2019-м концерн провел рестайлинг кроссовера. Как сообщает Autonews, автомобилю поменяли переднюю часть и задний бампер, а также установили сенсорную мультимедийную систему в салон. Актуальная модификация JAC S3 оснащается полуторалитровым атмосферным двигателем мощностью 116 лошадиных сил.

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29 октября 2022

Завод «Москвич» запустили на базе бывшего предприятия Renault, перешедшего под контроль Москвы в мае 2022 года. С января 2023-го в продажу поступили две модели бренда: городской кроссовер «Москвич 3» (перелицованный JAC JS4) и электромобиль «Москвич 3е» (Sehol E40X). Стоимость первого начинается от 1,97 миллиона рублей, второго — от 3,5 миллиона рублей.

«Москвич» обещал увеличить модельный ряд автомобилей во второй половине 2023 года. Одной из новинок станет «Москвич 6» (перелицованный JAC Sehol A5, который, в свою очередь, представляет собой рестайлинг модели JAC J7 и официально доступен в России с декабря 2020 года). Его продажи должны стартовать в сентябре.

Гендиректор завода «Москвич» Дмитрий Пронин также обещал выпустить на рынок первый полностью российский электромобиль. По его словам, предприятие разрабатывает универсальную платформу, которая включает в себя отечественную компонентную базу: электродвигатель, батареи и редуктор. В планах — добиться стопроцентной локализации сборки, для этого предприятие создаст пул производителей автомобильных компонентов.

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Вячеслав Агапов
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