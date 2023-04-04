В России представили новый седан «Москвич 6»

Завод «Москвич» представил новый седан «Москвич 6»

Завод «Москвич» представил новый седан «Москвич 6», пишет Autonews. Он появится в продаже во второй половине 2023 года.

Первым автомобиль осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. «Москвич 6» является китайским JAC Sehol A5, который, в свою очередь, представляет собой рестайлинг модели JAC J7 и официально продается в России с декабря 2020 года.

JAC Sehol A5 часто встречается в автопарках российских сервисов такси, хоть и ее стоимость достаточно велика для этого сегмента и начинается от 2,3 миллиона рублей. Более старая версия, JAC J7, вышла на китайский рынок в 2019 году. Обновленная модель Sehol A5 оснащена полуторалитровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил и с крутящим моментом 210 ньютон-метров — так же, как и другая модель российского производителя «Москвич 3». Кроме того, обе машины выпускаются в двух вариантах — с механикой и вариатором.

Сегодня на столичном заводе собрали уже 7 тысяч «Москвичей 6», а к концу года их число достигнет 50 тысяч, при этом 10 тысяч будут с электродвигателем. В 2024 году в России планируют произвести 100 тысяч автомобилей. Как ожидается, многие из них отправят на работу в такси. Ранее сообщалось, что завод «Москвич» заключил договор с «Яндекс.Такси» на поставку 5 тысяч кроссоверов, включая 2 тысячи электрокаров.