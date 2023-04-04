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13:07, 4 апреля 2023Экономика

Для столичного парка такси и каршеринга заказали пять тысяч «Москвичей»

Мэр Москвы Собянин: «Яндекс.Такси» заключило контракт на поставку пяти тысяч «Москвичей»

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Московский автозавод «Москвич» и подразделение «Яндекса» подписали соглашение о поставке пяти тысяч кроссоверов для парков такси и каршеринга. Две тысячи из этих автомобилей будут оснащены электродвигателем, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Собянина, один из крупнейших в мире заказов на поставки электрокаров для такси и каршеринга поможет улучшить экологию столицы и станет хорошим примером для других городов. Также глава города выразил надежду, что «Москвич» станет одним из главных поставщиков машин для такси и каршеринга по всей стране. Пока с начала апреля парк «Яндекса» уже пополнили первые 50 машин, сошедших с конвейера «Москвича».

Во время подписания соглашения коллектив завода также представил новую модель «Москвич 6». Производство и продажу начнут во второй половине 2023 года. Седан С-класса предназначен для ежедневных поездок по городу, он оснащен просторным багажником с дверью на электроприводе, цифровой приборной панелью с дисплеем диагональю 10,4 дюймов и автоматически складывающимися боковыми зеркалами. Новая модель от московского завода идентична китайскому JAC Sehol A5 (рестайлинг JAC J7, который продается с 2019 года), его можно официально приобрести в России, сообщает Autonews.

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Продажи «Москвичей» в России начались с 3 марта 2023-го. Россияне могут приобрести автомобиль с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) по цене от 1,97 миллиона рублей и электромобиль по цене от 3,5 миллиона рублей. Как отметил председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев, цены на отечественные электрокары «высоковаты».

В 2022 году московский завод выпустил первые 600 автомобилей, треть из которых — с электродвигателем. В 2023-м предприятие намерено выпустить 40 тысяч автомобилей с бензиновым двигателем и 10 тысяч — с электродвигателем. По предварительным прогнозам, в 2024 году завод нарастит объемы выпуска вдвое.

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Вячеслав Агапов
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