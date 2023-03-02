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12:45, 2 марта 2023Экономика

В России пообещали удвоить выпуск «Москвичей»

Мэр Москвы Собянин: за год в России удвоят объемы выпуска автомобилей «Москвич»

Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал старт продаж электромобиля «Москвич 3е» и городского кроссовера «Москвич 3». В Telegram-канале он сообщил, что с 3 марта они будут продаваться в салонах официальных дилеров.

В 23 городах России открылись 52 точки продаж и сервисного обслуживания новых авто — их оформят в узнаваемом бренде «Москвича», пообещал Собянин.

За 2022 год московская площадка собрала первые 600 автомобилей, треть из которых — с электродвигателем. В 2023-м планируется выпустить 40 тысяч автомобилей с бензиновым двигателем и 10 тысяч — с электродвигателем. А в 2024-м предприятие вдвое увеличит объемы выпуска.

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Для того чтобы обеспечить спрос на автомобили нового российского бренда, новые «Москвичи» продадут популярному сервису такси и каршеринга в России «Яндекс Go». Он приобретет сразу три тысячи машин, сообщал ранее Собянин.

Московский автозавод «Москвич» начал работу в ноябре 2022 года. На бывшем предприятии концерна Renault (компания ушла из России после начала СВО) запустили крупноузловую сборку китайских автомобилей под собственным брендом. Первым автомобилем, который начали производить на предприятии, стал кроссовер «Москвич 3».

Ранее предприятие попросило Совет Федерации компенсировать ему утилизационный сбор, который положен российским авто. Директор по взаимодействию с госорганами и корпоративным связям предприятия Татьяна Редько пообещала, что сэкономленные таким образом деньги направят на расширение модельного ряда.

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Вячеслав Агапов
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