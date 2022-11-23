На автозаводе «Москвич» возобновили серийную сборку «Москвичей»

На автозаводе «Москвич» запустили серийное производство кроссовера «Москвич 3»

Автозавод «Москвич», бывшее предприятие концерта Renault, возобновил серийное производство. Первым автомобилем, который начнут собирать на предприятии, стал кроссовер «Москвич 3», передает РИА Новости.

На торжественной церемонии запуска присутствовали вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор предприятия Дмитрий Пронин.

Продажи кроссовера начнутся в дилерской сети «Москвич» в марте 2023 года, пообещали в Минпромторге.

Вместе с тем Мантуров анонсировал начало производства на заводе электромобилей уже в текущем году. Речь идет о крупноузловой сборки, задача на ближайшее время — наладить процессы мелкоузловой сборки, чтобы привлечь локальных поставщиков до конца следующего года.

Старт производства полностью отечественного электромобиля намечен на конец 2025 года. Министр пообещал, что на полную технологическую независимость завод выйдет к 2027 году.

В перспективе автомобили бренда планируется в будущем включить в госпрограммы поддержки спроса, рассказал Мантуров. Предполагаемую стоимость новых «Москвичей» он не уточнил.

«Москвич 3», оснащен бензиновым турбомотором, автоматической трансмиссией CVT или шестиступенчатой механической коробкой передач. Как следует из данных в базе Росстандарта, и этот кроссовер, электрокроссовер «Москвич 3е», выпуск которого скоро начнется, представляют собой вариант китайского JAC JS4.

Концерн Renault остановил сборку автомобилей на московском заводе, а потом полностью отказался от работы в России избавился от активов после ввода российских войск на Украину. Сделка с долей в «АвтоВАЗе» подразумевает возможность обратного выкупа, однако столичное предприятие продано без права возврата.

Ранее глава совета директоров холдинга «Автотор» Валерий Горбунов предсказал, что российский автомобильных рынок сможет восстановиться до уровня прошлых лет в лучшем случае к 2028 или 2029 году. Однако он не исключает и более продолжительный спад продаж.