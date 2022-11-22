Российскому авторынку предсказали восстановление к 2029 году

«Автотор»: авторынок России восстановится до докризисных показателей к 2028 или 2029 году

Калининградский «Автотор» ожидает, что российский авторынок восстановится до докризисных показателей к 2028 или 2029 году при нынешних темпах восстановления отрасли. Об этом заявил РИА Новости глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов.

«Если все будет хотя бы так, как сегодня, может быть, к 2028 или 2029 году получится достичь докризисных показателей. Но возможен и более продолжительный спад», — предсказал он. Горбунов добавил, что должна появиться комплексная программа развития всей промышленности, а не только автопрома в плане локализации. Также он отметил важность кооперации.

Горбунов сказал, что «Автотор» планирует в 2023 году произвести минимум 50 тысяч машин новых брендов, а по оптимистичному сценарию — 70 тысяч и более. Холдинг уже нашел новых партнеров по сборке, в настоящее время речь идет о трех новых автобрендах, но о каких именно, Горбунов не указал. Запуск производства запланирован на конец текущего года. Это будут автомобили с двигателем внутреннего сгорания, а также электромобили.

Ранее стало известно, что китайский государственный автомобильный концерн BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co.) и российский «Автотор» ведут переговоры о сборке автомобилей на заводе в Калининграде. «Автотор» лишился прежних партнеров после начала российской спецоперации на Украине. В марте соответствующее решение принял немецкий BMW, а в октябре отказались от продолжения совместной работы корейские Hyundai и Kia.