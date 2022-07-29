Renault оценила убытки от ухода из России

Убыток Renault от ухода из России составил 2,3 миллиарда евро

Французская Renault оценила чистый убыток от прекращения деятельности в России в 2,3 миллиарда евро, говорится в ее отчете.

При этом чистый долг группы в связи с уходом из России снизился на 0,5 миллиарда евро. По итогам полугодия группа в целом получила чистый убыток в 1,357 миллиарда евро после прибыли в 354 миллиона годом ранее. Выручка автогиганта упала на 10 процентов, до 21,057 миллиарда евро.

Общее число произведенных за полгода автомобилей группы оказалось 348 тысяч. По итогам года недопроизводство, связанное с дефицитом полупроводников, по оценкам Renault, составит 300 тысяч машин.

О прекращении деятельности в России Renault объявила 23 марта. Официальная причина — трудности с поставками комплектующих. Московский завод Renault перешел в собственность городских властей после того, как французский автоконцерн объявил о решении свернуть работу в стране. Позже столичное правительство заявляло о намерении выпускать на производственных мощностях обновленную версию автомобиля «Москвич».