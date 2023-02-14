Самый популярный сервис такси закупит тысячи «Москвичей»

Мэр Москвы Собянин: «Яндекс» договорился о покупке 3 тысяч «Москвичей» для сервиса такси

Самый популярный сервис такси и каршеринга в России «Яндекс Go» получит три тысячи машин «Москвич» для своего автопарка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Яндекс» уже подписал соглашение с автозаводом «Москвич» с графиком поставок на 2023 год, указал мэр. Как уточнили ТАСС в пресс-службе «Яндекса», первые автомобили компания получит весной.

Всего в этом году «Москвич» намерен выпустить 50 тысяч автомобилей, среди них 10 тысяч будут электрическими, добавил Собянин. Владелец «Ситимобил», компания People & People, сообщила Forbes, что тоже предварительно договорилась с автоконцерном о покупке двух тысяч автомобилей до конца года. Электромобилей договоренность пока не касается.

Обновленную версию «Москвича» выпускают с ноября 2022 года на бывшем автозаводе Renault, перешедшем в собственность столицы. В основу «Москвича» лег китайский кроссовер JAC JS4. Автомобиль производят путем крупноузловой сборки: машины поставляют на предприятие в виде готовых комплектующих, которые затем собирают воедино.