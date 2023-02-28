Заводы «Москвич» и «АвтоВАЗ» вступили в борьбу за государственную помощь

«Ъ»: завод «Москвич» попросил полной компенсации утильсбора, «АвтоВАЗ» выступил против

Московский автозавод «Москвич» (бывший Renault), в настоящее время ведущий крупноузловую сборку китайских автомобилей под собственным брендом, попросил полной компенсации утилизационного сбора, которая положена российским машинам. Об этом в Совете Федерации рассказала директор по взаимодействию с госорганами и корпоративным связям предприятия Татьяна Редько, пишет «Коммерсантъ».

По ее словам, вопрос важен для компании в том числе для покрытия ресурсов. Взамен руководство завода обязуется вкладывать сэкономленные таким образом средства в производство нового модельного ряда.

В заочный спор с ней вступил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. В своем выступлении перед сенаторами он подчеркнул, что такое решение увеличивает риск экспансии китайских производителей, доля которых может достигнуть 40 процентов. Вместо этого, считает топ-менеджер, государство должно помочь спросу на автомобили Lada. Ранее он отмечал, что в борьбе за государственную поддержку все другие российские предприятия только анонсируют локализацию, а в реальности продолжают отверточную сборку.

Утилизационный сбор обязаны платить производители всех автомобилей, представленных на российском рынке, однако отечественным компаниям государство обязуется компенсировать расходы за счет промышленных субсидий. С прошлого года объем компенсации полностью зависит от локализации, а с 2023-го требования к ней ужесточились.

«АвтоВАЗ» — единственный из производителей легковых автомобилей в России получает максимальную компенсацию. Помимо него, только завод Haval в Туле сумел отойти от низко локализованной сборки, но для получения 100 процентов компенсации баллов не хватает и ему. Все остальные игроки на рынке пока только строят планы по локализации.

Как отмечал источник издания, дополнительно руководство крупнейшего российского автозавода переживает по поводу параллельного импорта. Ввозимые машины сравнимы по цене с Lada, но лучше оснащены. У линейки «АвтоВАЗа» по-прежнему нет автоматической коробки передач, ABS, систем помощи водителю, а иностранные производители предлагают все эти опции.

Минпромторг пока не встал ни на одну из позиций, однако перенес сроки уплаты утильсбора за первые три квартала для увеличения оборотных средств производителей.