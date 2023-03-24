Медведев счел цену электрического «Москвича» «высоковатой»
Стоимость электрического автомобиля отечественного производства «Москвич» выглядит «высоковато», считает заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Его слова приводит РИА Новости.
«Цена действительно выглядит высоковато», — сказал он на встрече с журналистами. Зампред добавил, что в России есть и свои современные бренды, однако они тоже стоят достаточно дорого.
«Поживем — увидим. Если что-то хорошее создадут, отлично», — отметил он, говоря о качестве «Москвича». Медведев также подчеркнул, что в совместном производстве с китайскими компаниями нет ничего плохого, и сейчас в России необходимо развивать массовый сегмент в кооперации с другими производителями.
Электрическая модель «Москвича» обойдется покупателю минимум в 3,5 миллиона рублей. Актуальные цены на автомобиль с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) стартуют от 1,97 миллиона рублей с механической коробкой и от 2,035 миллиона рублей — с вариатором.
Продавать автомобили в автосалонах начали с 3 марта, заявил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник заявил, что в 2023 году планируется выпустить 40 тысяч автомобилей с бензиновым двигателем и 10 тысяч — с электродвигателем, а в 2024 году предприятие увеличит объемы выпуска вдвое.