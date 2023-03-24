Медведев счел цену электрического «Москвича» «высоковатой»

Зампред Совбеза Медведев: цена электрического «Москвича» выглядит высоковато

Стоимость электрического автомобиля отечественного производства «Москвич» выглядит «высоковато», считает заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Его слова приводит РИА Новости.

«Цена действительно выглядит высоковато», — сказал он на встрече с журналистами. Зампред добавил, что в России есть и свои современные бренды, однако они тоже стоят достаточно дорого.

«Поживем — увидим. Если что-то хорошее создадут, отлично», — отметил он, говоря о качестве «Москвича». Медведев также подчеркнул, что в совместном производстве с китайскими компаниями нет ничего плохого, и сейчас в России необходимо развивать массовый сегмент в кооперации с другими производителями.

Электрическая модель «Москвича» обойдется покупателю минимум в 3,5 миллиона рублей. Актуальные цены на автомобиль с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) стартуют от 1,97 миллиона рублей с механической коробкой и от 2,035 миллиона рублей — с вариатором.

Продавать автомобили в автосалонах начали с 3 марта, заявил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник заявил, что в 2023 году планируется выпустить 40 тысяч автомобилей с бензиновым двигателем и 10 тысяч — с электродвигателем, а в 2024 году предприятие увеличит объемы выпуска вдвое.

