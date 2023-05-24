В Кремле прокомментировали атаки на Белгородскую область

Песков об атаках на Белгородскую область: военные и пограничники выполняют свою работу

Военнослужащие и Пограничная служба выполняют свою работу. Так атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Да, ну наши военные, наши пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу», — ответил он на вопрос, обсуждают ли в Кремле меры по недопущению подобных атак на регионы России в будущем.

Украинские диверсанты пересекли границу Белгородской области 22 мая. Тогда губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что ДРГ заметили на территории Грайворонского округа. По его словам, меры по ликвидации диверсантов принимали Вооруженные силы России, Погранслужба, Росгвардия и ФСБ.

23 мая Гладков заявил, что в Белгородской области продолжается зачистка территории от последствий захода в регион украинской диверсионно-разведывательной группы. Через некоторое время Минобороны отчиталось о разгроме диверсантов, уточнив, что это удалось сделать с помощью артиллерии, ударов авиации и активных действий подразделений Западного военного округа.