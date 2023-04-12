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17:03, 12 апреля 2023Экономика

«Москвич» пообещал выпустить полностью российский электрокар

Гендиректор «Москвича»: первый полностью российский электромобиль появится к 2025 году

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Первый полностью российский электромобиль появится на рынке к 2025 году, пообещал генеральный директор завода «Москвич» Дмитрий Пронин. Его слова приводит РИА Новости.

Работа над собственным электрокаром уже началась. Сейчас завод разрабатывает универсальную платформу, которая включает отечественную компонентную базу: электродвигатель, батареи и редуктор. В планах — добиться стопроцентной локализации сборки, для этого предприятие создаст пул производителей автомобильных компонентов. На первом этапе электромобили «Москвич» будут выпускать только для внутреннего рынка.

Автозавод «Москвич» открылся на площадке бывшего предприятия концерна Renault в ноябре 2022 года. Первым автомобилем, который начали здесь собирать, стал кроссовер «Москвич 3». Эта модель представляет собой вариант китайского JAC JS4.

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Вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на открытии предприятия пообещал, что производство полностью отечественного электромобиля должно начаться к концу 2025 года, а на полную технологическую независимость завод выйдет к 2027 году.

Помимо «Москвича 3» завод начал собирать и электрокары, также повторяющие китайские модели автомобилей. Такая модификация российской машины обойдется покупателю минимум в 3,5 миллиона рублей. По словам зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, такая цена «действительно выглядит высоковатой». Однако ничего плохого в совместном производстве с китайскими компаниями нет — по мнению Медведева, сейчас в России необходимо развивать массовый сегмент в кооперации с другими производителями.

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Вячеслав Агапов
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