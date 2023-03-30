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15:27, 30 марта 2023Экономика

«Москвич» запланировал выпуск седана и кроссовера в 2023 году

Автоконцерн «Москвич» запланировал выпуск седана и кроссовера в 2023 году

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В 2023 году отечественный автопроизводитель «Москвич» может выпустить две новые модели в кузове седан и кроссовер. О планах компания сообщает в своем Telegram-канале.

Завод пообещал в скором времени показать, как будут выглядеть новинки.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в текущем году новые «Москвичи» появятся в парках такси и каршеринга. «Мы постоянно работаем над обновлением парка такси, субсидируем. Каршеринговый парк в Москве — вообще один из крупнейших в мире. И будем работать, чтобы и такси, и каршеринг переходили на электрическую тягу», — сказал он.

Сейчас россияне могут приобрести автомобиль с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) по цене от 1,97 миллиона рублей и электромобиль по цене от 3,5 миллиона рублей. Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявил, что стоимость электрического автомобиля отечественного производства «Москвич» выглядит «высоковато». «Поживем — увидим. Если что-то хорошее создадут, ну и отлично», — отметил он, говоря о качестве российского бренда.

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Мария Грушко
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