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20:49, 6 апреля 2023Экономика

Названы сроки старта продаж «Москвича 6»

Гендиректор завода «Москвич»: продажи «Москвича 6» в России начнутся в сентябре

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Новый седан отечественного производства «Москвич 6» поступит в продажу в российские дилерские центры в сентябре. Такие сроки старта продаж назвал гендиректор завода Дмитрий Пронин, пишет ТАСС.

«Он [седан — прим. «Ленты.ру»] у нас появится в продаже в сентябре. Мы планируем, что в сентябре его уже можно будет купить», — цитирует главу «Москвича» агентство.

«Москвич 6» является китайским JAC Sehol A5, который, в свою очередь, представляет собой рестайлинг модели JAC J7 и официально продается в России с декабря 2020 года. Автоконцерн представил седан 4 апреля.

На данный момент на столичном заводе собрали уже семь тысяч «Москвичей 6», а к концу года их число достигнет 50 тысяч, при этом 10 тысяч будут с электродвигателем. В 2024 году в России планируют произвести 100 тысяч автомобилей. Как ожидается, многие из них отправят на работу в такси. Ранее сообщалось, что завод «Москвич» заключил договор с «Яндекс.Такси» на поставку пяти тысяч кроссоверов, включая две тысячи электрокаров.

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Мария Грушко
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