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09:08, 16 октября 2023Экономика

Путин объяснил переход россиян на китайские автомобили ростом их качества

Путин в КНР заявил об удовольствии россиян от перехода на китайские автомобили

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Россияне массово переходят на китайские автомобили не только потому, что сокращаются поставки западных моделей, но и из-за роста их качества. Об этом в интервью медиакорпорации Китая заявил президент страны Владимир Путин.

По словам главы государства, незадолго до поездки он общался с автолюбителями с «огромным, большим стажем», и те подтвердили, что машины из КНР становятся все лучше.

«Поэтому наши потребители, особенно в соотношении цена/качество, с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей», — заключил президент.

В первом полугодии 2023 года поставки автомобилей из Китая в Россию, по данным Главного таможенного управления КНР, выросли на 543 процента, до 4,6 миллиарда долларов, причем в июне был зафиксирован максимум — 1,03 миллиарда. За указанный период Китай отправил в Россию 325,8 тысячи легковых автомобилей, в январе-июне 2022 года — 64,6 тысячи.

В свою очередь данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России свидетельствуют, что доля китайских автомобилей в общем объеме импорта с января по сентябрь достигла 97 процентов — 400 тысяч из 415 тысяч машин.

За 2022 год семь основных представленных в России китайских автоконцернов получили рекордную прибыль в 79 миллиардов рублей. За год до этого они терпели убытки на российском рынке. В начале октября президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин предупредил о дальнейшем росте стоимости автомобилей из Китая, хотя за последние годы они и так подорожали на 30-40 процентов.

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    Платон Щукин
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