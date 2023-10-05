Почти все ввозимые в Россию автомобили оказались китайскими

ФТС: импорт китайских авто за 9 месяцев 2023 года вырос более чем в 5 раз

С января по сентябрь 2023 года российская таможня задекларировала ввоз 414 726 легковых автомобилей — по сравнению с тем же периодом прошлого года импорт вырос почти в 3,5 раза. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

При этом почти все ввезенные машины оказались китайскими: их доля составила 97 процентов, а общее число — 400 тысяч. Как напомнило агентство, ранее временно исполняющий обязанности главы ФТС Руслан Давыдов сообщал, что доля автомобилей из Китая с января по август в общем импорте составляла 92 процента.

Ведомство также отчиталось, что перечислило в федеральный бюджет 279 миллиардов рублей от утилизационного сбора — втрое больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что в 2022 году семь основных китайских автоконцернов, представленных в России, получили рекордную прибыль в 79 миллиардов рублей, хотя еще годом ранее терпели убытки. Суммарная выручка семи основных производителей из КНР выросла на 91 процент, до 346 миллиардов рублей.