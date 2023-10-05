Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:27, 5 октября 2023Экономика

Почти все ввозимые в Россию автомобили оказались китайскими

ФТС: импорт китайских авто за 9 месяцев 2023 года вырос более чем в 5 раз

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

С января по сентябрь 2023 года российская таможня задекларировала ввоз 414 726 легковых автомобилей — по сравнению с тем же периодом прошлого года импорт вырос почти в 3,5 раза. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

При этом почти все ввезенные машины оказались китайскими: их доля составила 97 процентов, а общее число — 400 тысяч. Как напомнило агентство, ранее временно исполняющий обязанности главы ФТС Руслан Давыдов сообщал, что доля автомобилей из Китая с января по август в общем импорте составляла 92 процента.

Ведомство также отчиталось, что перечислило в федеральный бюджет 279 миллиардов рублей от утилизационного сбора — втрое больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что в 2022 году семь основных китайских автоконцернов, представленных в России, получили рекордную прибыль в 79 миллиардов рублей, хотя еще годом ранее терпели убытки. Суммарная выручка семи основных производителей из КНР выросла на 91 процент, до 346 миллиардов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Софья Ермакова
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу сообщил о формировании девяти резервных полков для нужд СВО. Что об этом известно?

    Трамп раскритиковал Байдена за отказ строить стену на границе

    «Мисс Москва» попалась в аэропорту с контрабандой и пыталась откупиться

    Фермер случайно поймал в ловушку считавшееся вымершим редкое животное

    Врачи назвали приводящие к деменции ежедневные привычки

    Почти все ввозимые в Россию автомобили оказались китайскими

    Россияне бросились арендовать один вид квартир

    В Москве на продажу выставили раритетный Cadillac 1909 года выпуска

    Бекхэм уличил жену в обмане о простом происхождении

    Осужденная за фейки бывший редактор Первого канала подала жалобу на приговор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости