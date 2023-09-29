Forbes: в 2022 году семь автоконцернов из КНР заработали в России 79 млрд рублей

В 2022 году китайские автоконцерны рекордно заработали в России. Суммарная выручка семи основных производителей из КНР выросла на 91 процент, до 346 миллиардов рублей, сообщает Forbes.

За год китайские бренды перешли от убытков к прибылям: семь основных корпораций, представленных в России, увеличили свой доход до 79 миллиардов рублей. При этом прибыль российских «дочек» немецких компаний за 2021 год составила 42 миллиарда, а суммарный доход всех зарубежных производителей — 119 миллиардов рублей.

Выручка Chery в 2022 году составила 147,4 миллиарда рублей, прибыль компании за год выросла с 1,9 до 39,8 миллиарда рублей. На внешних рынках компания продала порядка 450 тысяч автомобилей. Одна из крупнейших частных компаний, владелец брендов Haval и Great Wall, продала 35,2 тысячи автомобилей на сумму 81,2 миллиарда рублей. Доход производителя вырос до 28 миллиардов из убытков в 6,4 миллиарда рублей.

Geely в 2022 году продала 24,4 тысячи машин. Компания заработала 66,6 миллиарда рублей, а ее прибыль поднялась до 16,8 миллиарда. Рост продаж электромобилей бренда составил 328 процентов. JAC Motors, чьи автомобили, ставшие прототипом для «Москвичей», собирают в Татарстане на предприятии «Соллерс Алабуга», заработала в 2022 году 15,7 миллиарда. Прибыль бренда составила 2,1 миллиарда рублей.

Changan продала в 2022 году 5627 автомобилей на 5,7 миллиарда рублей. Прибыль одного из старейших автопроизводителей КНР оценили в миллиард рублей. Бренд FAW, с кроссовера которой перелицевали Lada X-Cross 5, реализовала в РФ 2,2 тысячи машин на 27,9 миллиарда рублей. Прибыль группы составила 0,9 миллиарда. Седьмой крупнейший автобренд Китая, Dongfeng Motor, продал в России 1,66 тысячи автомобилей. Выручка предприятия составила 1,6 миллиарда, а прибыль — 0,3 миллиарда рублей.

Китайские автомобили Geely, Exeed, Haval и Chery стали самыми популярными автомобилями у российских мужчин. Об этом со ссылкой на данные продаж с января по август 2023 года заявили в группе компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр».

Самыми популярными моделями у Geely являются Coolray, Tugella и Atlas, у Exeed — LX, TXL и VX, у Haval — Jolion, F7 и Dargo. Затем расположены кроссоверы Chery Tiggo 7, Tiggo 4 и Tiggo 8.