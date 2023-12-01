Российский бизнес-омбудсмен призвал производить в стране китайские автомобили

Бизнес-омбудсмен Титов назвал выгодным выпуск в России китайских автомобилей

Производить китайские автомобили в России в настоящее время намного выгоднее, чем поставлять их из-за рубежа, поэтому следует наращивать инвестиции в российские автопредприятия. Об этом во время пресс-конференции в Пекине заявил председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, бизнес-омбудсмен России Борис Титов, передает РИА Новости.

По его словам, Россия стала крупным рынком для Китая, но чтобы сотрудничество было эффективным, нужно идти дальше. Титов призвал компании из КНР активнее вкладывать деньги в российскую промышленность.

Ранее сообщалось, что в 2022 году прибыль семи китайских автоконцернов, на которые приходится подавляющая часть поставок китайских автомобилей в Россию, достигла 79 миллиардов рублей, хотя еще в 2021 году они терпели убытки. При этом за девять месяцев 2023 года, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, импорт автомобилей из КНР вырос в 3,5 раза.

В свою очередь российские автопроизводители, добившиеся повышения утилизационного сбора из-за невозможности конкурировать с китайскими фирмами, осенью 2023 года вновь попросили государство о поддержке на фоне резкого роста ключевой ставки.