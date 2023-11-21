Российские автопроизводители попросили у властей новой поддержки

«АвтоВАЗ» попросил перенести уплату утилизационного сбора на конец 2024 года

Российские производители попросили власти отложить уплату утилизационного сбора за выпущенные в 2024 году автомобили на конец года. Об этом со ссылкой на представителей заводов сообщает газета Ведомости.

По словам главы «АвтоВАЗа» Максима Соколова, отсрочка поможет автоконцернам решить проблему оборотного капитала в условиях дорогих кредитов. В 2024 году компания должна будет выплатить порядка 20 миллиардов рублей только в качестве процентов по займам, и эти деньги «не пойдут на инвестиции и другую производственную программу». Его просьбу поддержали представители «Камаза» и группы «ГАЗ».

В 2022 году для российских автоконцернов перенесли уплату утильсбора за четвертый квартал 2022-го и с первого по третий кварталы 2023-го. Власти заявили, что новая мера поддержки поможет решить проблемы дефицита оборотных средств и запаса комплектующих для бесперебойной работы производственных линий.

Разовый платеж на будущую утилизацию техники ввели в России в 2012 году для защиты местного рынка от импорта в условиях жестких правил ВТО. Его оплачивают и российские производители, однако практически вся уплаченная сумма возвращается в виде промышленных субсидий. По словам Соколова, в 2023 году «АвтоВАЗ» заплатит около 60 миллиардов рублей утильсбора (в эту сумму входит сбор за конец 2022 года и 2023-й). В 2024 году эта сумма увеличится на 15-20 процентов, добавил он.

Ранее на год перенести сроки уплаты утилизационного сбора предложил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. По его словам, российский автопром уже вынужден тратиться на подорожавшие кредиты, создание запасов комплектующих, выросшую в цене логистику. Также проблем в работе концернам добавляют осложнившиеся платежи и поставки запчастей на фоне отказа зарубежных перевозчиков от сотрудничества, сокращение объемов экспорта российских авто и другие негативные факторы, объяснил он.

В 2023 году рост ключевой ставки, необходимость формирования запасов комплектующих, сложности с логистикой, платежами и поставками запчастей на фоне отказа зарубежных перевозчиков от сотрудничества, сокращение объемов экспорта российских авто и другие негативные факторы повлекли «дополнительные многомиллиардные расходы у отечественных автопроизводителей», объяснил Кутепов. Поэтому он предложил дополнительно поддержать автопром и дать ему возможность совершить обязательные взносы на год позже.

В июне 2023 года «АвтоВАЗ» и «КамАЗ» попросили власти увеличить утилизационный сбор из-за невозможности конкурировать с китайскими фирмами. Представители заводов попросили направить собранные средства на поддержку российской промышленности, а взамен пообещали не увеличивать цены на продукцию.