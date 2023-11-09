В России предложили на год отложить уплату утилизационного сбора автопромом

Власти предложили новый способ помочь российскому автопрому. Об этом со ссылкой на письмо главы комитета Совета Федерации по экономической политики Андрея Кутепова вице-премьеру Дмитрию Григоренко и помощнику президента России Максиму Орешкину сообщает газета «Известия».

Сенатор предложил отложить ежеквартальные сроки уплаты утилизационного сбора в бюджет на декабрь 2024 года. Инициатива охватит системообразующих отечественных автопроизводителей с численностью работников более десяти тысяч: «АвтоВАЗ», «КамАЗ», ГАЗ и УАЗ.

В 2023 году рост ключевой ставки, необходимость формирования запасов комплектующих, сложности с логистикой, платежами и поставками запчастей на фоне отказа зарубежных перевозчиков от сотрудничества, сокращение объемов экспорта российских авто и другие негативные факторы повлекли «дополнительные многомиллиардные расходы у отечественных автопроизводителей», объяснил Кутепов. Поэтому он предложил дополнительно поддержать автопром и дать ему возможность совершить обязательные взносы на год позже.

Утилизационный сбор оплачивают все производители автомобилей, продающихся в России, однако отечественным компаниям его компенсируют с помощью субсидий. Таким образом, российские производители получают преимущество перед импортными машинами. В начале июня «АвтоВАЗ» и «КамАЗ» попросили поднять утильсбор из-за невозможности конкурировать с китайскими фирмами. Представители заводов попросили направить собранные средства на поддержку российской промышленности. Взамен они также пообещали не увеличивать цены на продукцию.

После увеличения утильсбора тарифы на ввоз машин для перепродажи выросли в среднем в три раза, а максимальная сумма сбора поднялась до 500 тысяч рублей (при ввозе грузовиков и легковушек премиум-класса). Из-за роста цен покупатели бросились скупать уже ввезенные автомобили, разгоняя спрос в том числе на подержанные машины.