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15:26, 13 декабря 2023Экономика

В «АвтоВАЗе» захотели резко нарастить выпуск машин

Глава «АвтоВАЗ» Соколов: концерн хочет увеличить выпуск машин до 500 тысяч штук
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Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Руководство российского концерна «АвтоВАЗ» намерено нарастить суммарный выпуск автомобилей более чем на четверть в 2024 году и достичь планки свыше 500 тысяч машин. Об этом заявил глава компании Максим Соколов, его слова приводит РИА Новости.

Президент «АвтоВАЗ» уточнил, что производственный план на 2023 год подразумевает выпуск около 400 тысяч автомобилей. Таким образом, в следующем году концерн может нарастить производство более чем на 25 процентов. Если план удастся реализовать, это станет своего рода «ответом компании на внешние вызовы», заявил Соколов в ходе выступления на итоговом расширенном заседании «Союза Машиностроителей России» за 2023 год.

Он также добавил, что «АвтоВАЗ» в настоящее время активно разрабатывает новую продукцию, включая автомобиль класса С Lada Aura (удлиненная версия Vesta). В целом Соколов отметил, что концерн «уверенно идет вперед».

Презентация модели состоялась еще в июне 2023 года. В компании тогда выразили надежду на востребованность этого автомобиля в бюджетных организациях и учреждениях, а также среди чиновников регионального уровня. При этом стоимость машины на российском рынке должна будет составить 25 тысяч долларов (около 2,25 миллиона рублей по актуальному курсу валют).

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      Анатолий Акулов
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