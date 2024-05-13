В России подорожали автомобили Lada

Autonews.ru: некоторые автомобили Lada подорожали примерно на 50 тысяч рублей

Большинство автомобилей марки Lada выросли в цене впервые с ноября 2023 года, выяснили журналисты Autonews.ru, изучившие актуальные прайс-листы «АвтоВАЗа».

Как следует из материалов, многие машины, которые производит российский автогигант, подорожали примерно на 50 тысяч рублей. Так, версия Lada Granta Classic, стоившая раньше 799 тысяч рублей, теперь обойдется покупателям в 851 тысячу, ее же спецверсия Club 24 — в 1,097 миллиона против прежних 1,046 миллиона рублей, а внедорожник Lada Niva Travel, цены на который до подорожания начинались от 1,198 миллиона рублей, теперь стартуют от 1,25 миллиона.

При этом, как и обещал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, подорожание не коснулось базовых моделей Lada Granta и Lada Vesta. Отмечалось, что в целом автомобили модельного ряда Lada вырастут в цене менее чем на три процента. В то же время глава компании признавал, что для некоторых из них из-за сложности сборки и санкционных рисков рост окажется более значительным.

Ранее стало известно, что в апреле продажи автомобилей Lada в России подскочили на 64,8 процента в годовом выражении, до 45 511 штук, что стало рекордом за последние 12 лет.