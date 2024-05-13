Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:02, 13 мая 2024Экономика

В России подорожали автомобили Lada

Autonews.ru: некоторые автомобили Lada подорожали примерно на 50 тысяч рублей

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Большинство автомобилей марки Lada выросли в цене впервые с ноября 2023 года, выяснили журналисты Autonews.ru, изучившие актуальные прайс-листы «АвтоВАЗа».

Как следует из материалов, многие машины, которые производит российский автогигант, подорожали примерно на 50 тысяч рублей. Так, версия Lada Granta Classic, стоившая раньше 799 тысяч рублей, теперь обойдется покупателям в 851 тысячу, ее же спецверсия Club 24 — в 1,097 миллиона против прежних 1,046 миллиона рублей, а внедорожник Lada Niva Travel, цены на который до подорожания начинались от 1,198 миллиона рублей, теперь стартуют от 1,25 миллиона.

При этом, как и обещал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, подорожание не коснулось базовых моделей Lada Granta и Lada Vesta. Отмечалось, что в целом автомобили модельного ряда Lada вырастут в цене менее чем на три процента. В то же время глава компании признавал, что для некоторых из них из-за сложности сборки и санкционных рисков рост окажется более значительным.

Ранее стало известно, что в апреле продажи автомобилей Lada в России подскочили на 64,8 процента в годовом выражении, до 45 511 штук, что стало рекордом за последние 12 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      «Это касается и избыточной бюрократии, и бумажной волокиты». Белоусов рассказал, что ему не нравится в работе Минобороны

      Названы особенности впервые уничтоженной в зоне СВО итальянской гаубицы

      В российском городе квартиру инвалида захватили родственники

      В России подорожали автомобили Lada

      Полностью разрушенный взрывом жилой дом в российском регионе сняли на видео

      Адвокат Киркорова раскрыл подробности суда против Успенской

      Аналитик объяснил предложение Путина назначить нового министра обороны

      В США заявили о затруднительном положении Украины из-за действий России

      Мужчина ударил по лицу гулявшую с голубем россиянку и попал на видео

      Власти рассказали о ситуации на месте падения полутонной бомбы под Белгородом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше