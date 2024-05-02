Продажи Lada в России подскочили до рекордных значений

Продажи Lada в России в апреле выросли на 64,8 процента

В апреле 2024 года продажи автомобилей Lada в России подскочили на 64,8 процента в годовом выражении, до 45 511 штук. Об этом говорится в сообщении «АвтоВАЗа».

Автопроизводитель отметил, что месячные продажи коммерческих и пассажирских автомобилей достигли рекордных значений за последние 12 лет. При этом за январь-апрель через официальных дилеров было реализовано 137 114 машин — по сравнению с аналогичным периодом 2023 года рост составил 49,2 процента.

Среди моделей «АвтоВАЗа» лучший результат по продажам в прошлом месяце продемонстрировала Lada Granta — 21 429 автомобилей (лучший результат за всю историю, плюс 7,7 процента к показателю апреля 2023 года). Также отечественный производитель реализовал 13 450 машин Lada Vesta, 4819 внедорожников Niva Legend и 5205 единиц Niva Travel.

Ранее глава компании Максим Соколов рассказал, что «АвтоВАЗ» не собирается отказываться от планов поставлять автомобили Lada на рынок Ирана из-за обострения на Ближнем Востоке и хочет начать поставки уже в 2024 году. По его словам, любые кризисы так или иначе проходят, а иранский рынок на «АвтоВАЗе» расценивают как перспективный. К настоящему времени инфраструктура продаж уже готова.