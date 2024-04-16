«АвтоВАЗ» собрался поставлять Lada в Иран

Глава «АвтоВАЗа» Соколов заявил о планах начать продажи Lada в Иране в 2024 году

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» не собирается отказываться от планов поставлять автомобили Lada на рынок Ирана из-за обострения на Ближнем Востоке и хочет начать поставки уже в 2024 году. Об этом журналистам заявил глава компании Максим Соколов, передает РИА Новости.

По его словам, любые кризисы так или иначе проходят, а иранский рынок на «АвтоВАЗе» расценивают как перспективный. К настоящему времени инфраструктура продаж уже готова.

Соколов не раскрыл объем планируемых поставок в Исламскую Республику, но оценил его как достаточно серьезный. В прошлом году иранский рынок автомобилей превысил миллион единиц, так что спрос там хороший.

Ранее президент «АвтоВАЗа» предложил повысить утилизационный сбор в России к 2029 году до миллиона рублей. Эту сумму вынуждены платить все производители и экспортеры, однако российским компаниям ее компенсирует государство.

По мнению Соколова, без такой поддержки отечественные автопроизводители не смогут конкурировать с китайскими компаниями, которые за счет скидок даже с текущим уровнем утильсбора успешно заходят в традиционные ниши российской продукции.

Иран, как и Россия, находится под западными санкциями и активно покупает продукцию китайского автопрома. Таким образом, на рынке этой страны «АвтоВАЗ» может столкнуться с теми же соперниками.