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11:44, 7 мая 2024Экономика

Глава «АвтоВАЗа» рассказал о повышении цен на машины

Соколов: автомобили Lada подорожают в мае менее чем на 3 %

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Автомобили модельного ряда Lada подорожают в мае менее чем на три процента, а базовых моделей Lada Granta и Lada Vesta повышение цен вообще не коснется, сообщил ТАСС президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

По словам главы компании, с ноября прошлого года, когда в прошлый раз происходила индексация, «накопленная инфляция составила порядка семи процентов». Таким образом, заключил он, цены на авто поднимут на показатель, который меньше указанного.

Назвав модели, которых повышение цен не коснется, Соколов также отметил, что, в зависимости от сложности сборки и санкционных рисков, некоторые машины подорожают чуть сильнее.

Ранее стало известно, что в апреле продажи автомобилей Lada в России подскочили на 64,8 процента в годовом выражении, до 45 511 штук, что стало рекордом за последние 12 лет.

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      Дмитрий Воронин
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