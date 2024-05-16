Один из китайских автомобилей подешевел в России на полмиллиона рублей

Китайский Chery Arrizo 8 подешевел на 450 тысяч рублей после года продаж в РФ

Впервые появившийся официально в России год назад китайский седан Chery Arrizo 8 подешевел почти на полмиллиона рублей и теперь продается за 2,95 миллиона в базовой комплектации Prestige. Об этом сообщает портал Autonews.

Стоимость в максимальной комплектации Ultimate SE составляет 3,1 миллиона рублей, в промежуточной Ultimate — 3,05 миллиона. Во всех случаях снижение цены составило 449,9 тысячи рублей.

Chery Arrizo 8 считается заменой Toyota Camry или Kia K5, которые не продаются в России официально. В российской спецификации у китайской модели три комплектации, все они оснащены бензиновым турбодвигателем объемом 1,6 л и мощностью 186 лошадиных сил и семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна заинтересована в присутствии автопроизводителей из Китая на российском рынке и хотела бы расширять сотрудничество.

В свою очередь ранее глава крупнейшего отечественно автопроизводителя «АвтоВАЗ» Максим Соколов предупреждал о растущей экспансии китайского автопрома и призывал увеличить поддержку российских предприятий. По его словам, без помощи государства конкурировать с автомобилями из КНР не получится.