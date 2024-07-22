Темпы роста импорта китайских легковушек в Россию подсчитали

Таможня КНР: поставки легковых автомобилей в Россию выросли на 35 процентов

За первые шесть месяцев 2024 года поставки китайских легковых автомобилей в Россию в денежном выражении увеличились на 35,4 процента — до 6,2 миллиарда долларов. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР, чьи выводы цитирует «Интерфакс».

В I квартале в Россию ввезли легковых автомобилей на 2,3 миллиарда, а во II квартале — на 3,9 миллиарда. В годовом выражении рост составил 30,7 и 38,4 процента соответственно. В первом месяце лета объем поставок дошел до 1,36 миллиарда и превысил майские результаты на два процента.

В то же время импорт грузовиков за январь-июнь 2024 года упал почти на 24 процента. Его оценили в 1,3 миллиарда долларов.

Известно, что по итогам последнего месяца весны экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию вырос до 1,3 миллиарда долларов. Это оказалось рекордом с ноября 2023 года. На тот момент поставки этого вида транспорта росли уже четвертый месяц подряд.

За январь-апрель поставки китайских легковушек в Россию выросли на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. РФ продолжает оставаться самым большим рынком для китайских автопроизводителей.