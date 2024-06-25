Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:57, 25 июня 2024Экономика

Экспорт китайских автомобилей в России установили рекорд

РИА Новости: в мае экспорт автомобилей из КНР в Россию достиг максимума с ноября

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallokpress.com

По итогам мая экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию достиг 1,3 миллиарда долларов, что стало рекордом с ноября прошлого года. Об этом со ссылкой на данные взаимной торговли и собственные подсчеты пишет РИА Новости.

В целом поставки легкового транспорта в этом направлении растут четвертый месяц подряд. В месячном выражении они увеличились на 11,7 процента, а по сравнению с маем прошлого года — на 65 процентов. При этом на Россию пришлось 16,4 процента от всего экспорта китайского автопрома, который составляет 8,1 миллиарда долларов.

Среди других стран, активно скупающих китайские автомобили, следом за Россией по объему идут Бразилия (11,7 процента), Бельгия (9,4 процента), Великобритания (6,5 процента) и Мексика (5,3 процента).

В марте президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов пожаловался на продолжающуюся экспансию китайских брендов в Россию и призвал правительство принять меры, например, снова повысить утилизационный сбор или проводить госзакупки. По его словам, текущие условия способствуют тому, что автомобили из КНР выигрывают конкуренцию и начинают заходить даже в традиционные сегменты Lada.

Материалы по теме:
Россию захватили китайские автомобили. Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
Россию захватили китайские автомобили.Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
17 июля 2023
«Могут по команде изменить направление — прямо в столб» Как BMW и Mercedes превращают машины россиян в кирпичи?
«Могут по команде изменить направление — прямо в столб»Как BMW и Mercedes превращают машины россиян в кирпичи?
25 ноября 2023

В мае глава «Ростеха» Сергей Чемезов поддержал Соколова, указав, что проникновение китайских автомобилей в Россию нужно как-то ограничивать на государственном уровне, без этого не обойтись.

В то же время президент России Владимир Путин во время визита в Китай заявил, что страна заинтересована в присутствии китайских автопроизводителей на внутреннем рынке.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыт план нападения боевиков в Дагестане. Террористы хотели расправиться с настоятелем храма в Дербенте

      Китай впервые в истории человечества доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны

      Фитнес-тренер дала советы по сохранению физической формы во время отпуска

      В Харькове раздалась серия взрывов

      Экспорт китайских автомобилей в России установили рекорд

      В России командира чеченских сепаратистов обвинили в создании батальона ВСУ

      Путин оценил потенциал мирных предложений России

      В России заявили об отличном шансе принять скандальный закон о никабах

      Покинувшая Россию компания-золотодобытчик уйдет с Мосбиржи

      ХАМАС настояло на признании России гарантом прекращения огня в секторе Газа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше