Экспорт китайских автомобилей в России установили рекорд

РИА Новости: в мае экспорт автомобилей из КНР в Россию достиг максимума с ноября

По итогам мая экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию достиг 1,3 миллиарда долларов, что стало рекордом с ноября прошлого года. Об этом со ссылкой на данные взаимной торговли и собственные подсчеты пишет РИА Новости.

В целом поставки легкового транспорта в этом направлении растут четвертый месяц подряд. В месячном выражении они увеличились на 11,7 процента, а по сравнению с маем прошлого года — на 65 процентов. При этом на Россию пришлось 16,4 процента от всего экспорта китайского автопрома, который составляет 8,1 миллиарда долларов.

Среди других стран, активно скупающих китайские автомобили, следом за Россией по объему идут Бразилия (11,7 процента), Бельгия (9,4 процента), Великобритания (6,5 процента) и Мексика (5,3 процента).

В марте президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов пожаловался на продолжающуюся экспансию китайских брендов в Россию и призвал правительство принять меры, например, снова повысить утилизационный сбор или проводить госзакупки. По его словам, текущие условия способствуют тому, что автомобили из КНР выигрывают конкуренцию и начинают заходить даже в традиционные сегменты Lada.

В мае глава «Ростеха» Сергей Чемезов поддержал Соколова, указав, что проникновение китайских автомобилей в Россию нужно как-то ограничивать на государственном уровне, без этого не обойтись.

В то же время президент России Владимир Путин во время визита в Китай заявил, что страна заинтересована в присутствии китайских автопроизводителей на внутреннем рынке.