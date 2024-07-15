В России вырос спрос на подержанные машины

«Авто.ру»: спрос на подержанные машины в России вырос на 9,6 процента в июне

По итогам июня 2024 года спрос на подержанные автомобили в России увеличился на 9,6 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. О росте интереса граждан к подобному виду машин сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков «Авто.ру».

В сравнении с маем спрос на машины с пробегом в стране вырос на 5,7 процента, уточнили эксперты. На этом фоне глава группы клиентской аналитики «Авто.ру» Роман Соловьев заявил о восстановлении показателя до прежних уровней после спада во второй половине 2023 года. «Спрос на автомобили с пробегом восстановился до прежнего уровня и остается стабильным», — резюмировал он.

В то же время директор департамента автомобилей с пробегом «Автодома» и «Автоспеццентра» Андрей Гришаков не считает вышеуказанные темпы роста значительными. Он добавил, что динамику ограничивает в том числе снижение объемов предложения в отдельных сегментах вторичного рынка машин.

Ранее глава Российской ассоциации автодилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил, что по итогам 2023 года суммарный объем авторынка РФ составил 12,64 триллиона рублей. На автомобили без пробега, по его данным, пришлось 27 процентов, или около 3,37 триллиона. В первой половине 2024 года расходы граждан на покупки машин составили около 6,93 триллиона, заключил он.