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11:11, 26 июля 2024Экономика

В России попросили отложить повышение цен на иномарки

«Ведомости»: автодилеры попросили отложить индексацию утильсбора до 2025 года

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) предложила Минпромторгу отказаться от повышения утилизационного сбора с 1 октября этого года, из-за которого вырастут цены на иномарки, чтобы провести его в 2025 году. Об этом со ссылкой на письмо на имя главы ведомства Антона Алиханова сообщают «Ведомости».

В организации объясняют, что сначала следует определить виды автомобилей и спецтехники, которую не выпускают в России, а также создать механизмы поддержки автопрома. Одним из них могла бы стать популярная в 2010-х годах программа утилизации транспортных средств, в рамках которой в обмен на сдачу старой машины в утиль давалась скидка на новую.

Исполнительный директор РоАД Игорь Чикин добавил, что неплохо было бы повысить прозрачность распределения промышленных субсидий, в рамках которых российским автозаводам компенсируют утильсбор.

Также дилеры хотели бы увидеть связь между программой индексации сборов и стратегией развития отечественного автопрома в период до 2035 года. Ее текущая редакция не учитывает радикальные изменения на российском рынке, случившиеся в 2022 году. Отдельно они настаивают на равенстве индексации сбора для физически и юридических лиц.

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Проект постановления правительства предполагает резкое повышение ставок утильсбора. Например, на новые легковые автомобили с объемом двигателя от 1 до 2 литров сбор с октября вырастет на 85 процентов, до 556,2 тысячи рублей. В 2025-м году его поднимут еще на 20 процентов, так что общий рост ставки превысит 100 процентов.

По оценке РоАД, такая политика приведет росту цен на автотехнику на 15-20 процентов, до средней стоимости новой легковушки в четыре миллиона рублей. Новые условия снизят доступность легковых машин для населения. Если в 2014 году гражданин России мог купить новый автомобиль за 60 среднемесячных зарплат при условии, что он будет откладывать половину из них, то после повышения утильсбора этот показатель вырастет до 100 зарплат.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов предложил постепенно повысить утильсбор до миллиона рублей. По его словам, в противном случае отечественная продукция не выдержит конкуренцию с китайской.

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      Платон Щукин
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