Минпромторг засомневался в необходимости повышения утильсбора

«Газета.ру»: Минпромторг может отказаться от повышения утильсбора на автомобили

Минпромторг РФ засомневался в необходимости повышения утилизационного сбора на автомобили. О том, что в России могут отказаться от роста ставок утильсбора, сообщили «Газете.ру» в пресс-службе ведомства.

В министерстве рассказали, что продолжают анализировать текущую динамику российского авторынка. Проект постановления о резком повышении утильсбора на 70-85 процентов был опубликован в июле и на данный момент не принят. Публичные обсуждения документа были назначены на 9 августа, затем его должен рассмотреть кабмин.

Минпромторг также отметил, что в данный момент в РФ для поддержания роста продаж машин реализуется ряд мер господдержки, среди них — программы льготного лизинга и кредитования. Кроме того, ведомство продолжает помогать отечественным автопроизводителям с помощью субсидирования научных исследований, компенсации ряда затрат и льготных займов.

За повышение утильсбора активно выступает «АвтоВАЗ». Руководство завода объясняет необходимость этой меры тем, что на российский рынок приходят новые китайские автопроизводители, которые конкурируют с отечественными Lada.