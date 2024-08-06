В России снизилась средняя цена новых машин

Средняя цена новых машин в России снизилась до 3,57 млн рублей

По итогам июля средняя стоимость новых автомобилей в России снизилась на 1 процент в сравнении с июнем и опустилась до отметки 3,57 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные аналитиков сервиса «Авто.ру Оценка».

В годовом выражении спад составил более 6 процентов. Для сравнения, в июле 2023 года средняя стоимость новых автомобилей в России составляла 3,8 миллиона рублей. Таким образом, за 12 месяцев показатель снизился на 230 тысяч.

За этот период времени сильнее всего в стране подешевели электрические кроссоверы Hongqi E-HS9 и Volkswagen ID.6. Средняя стоимость первого снизилась на 8 процентов, до 9,2 миллиона рублей, второго — на 6,4 процента, до 5,3 миллиона.

В свою очередь, наибольший прирост средней стоимости продемонстрировал Mitsubishi Outlander третьего поколения — плюс 21 процент, до 4,6 миллиона рублей. За год стремительно подорожали седан Toyota Camry и премиальный BMW X5. Первый прибавил в стоимости 7 процентов (до 5,3 миллиона), второй — 5 процентов (до 16,2 миллиона).

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные агентства «Автостат» сообщила о годовом росте продаж новых легковушек в России на 42,4 процента. По итогам июля реализация подобных автомобилей в стране увеличилась до 136,2 тысячи единиц. В месячном выражении прирост составил 9,5 процента.