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08:08, 6 августа 2024Экономика

Продажи новых легковушек в России резко выросли

«Автостат»: продажи новых легковых машин в России выросли на 42,4 % в июле

Фото: Jaye Haych / Unsplash

По итогам июля 2024 года продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 42,4 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 136,2 тысячи единиц. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков «Автостата».

В месячном выражении прирост оказался меньше и составил 9,5 процента, уточнили эксперты. В то же время отечественному авторынку впервые с начала весны удалось вернуться к месячному росту. В годовом выражении динамика замедлилась. Так, в июне суммарные объемы продаж новых легковушек росли в полтора раза, а в мае — на 76,2 процента.

Аналитики связывают подобную динамику прежде всего с эффектом базы 2023 года. Тогда реализация новых легковых автомобилей в России продемонстрировала лучший с февраля 2022-го результат и приблизилась к отметке в 100 тысяч единиц. По итогам первых семи месяцев 2024 года суммарные объемы продаж новых легковушек увеличились на 72 процента, до 855,6 тысячи единиц.

Ранее в Минпромторге сообщили, что в январе-июле в России продали в общей сложности 1 миллион 3 тысячи 103 автомобиля. В годовом выражении прирост составил 58 процентов. Реализация легких коммерческих машин за этот период времени увеличилась на 41 процент, автобусов — на 16 процентов. При этом продажи грузовиков продемонстрировали противоположную динамику и снизились на 5 процентов.

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      Анатолий Акулов
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