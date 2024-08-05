Количество проданных в 2024 году автомобилей подсчитали

Минпромторг: в России продали больше миллиона новых автомобилей

За январь-июль 2024 года в России реализовали 1 миллион 3 тысячи 103 автомобиля. Об этом сообщил Минпромторг РФ.

Таким образом, показатель на 58 процентов превышает данные аналогичного периода прошлого года (636 839). Рынок автомобилей российского производства преодолел отметку в 442 штуки. Это на 34 процента больше данных за январь-июль 2023 года. В годовом выражении рынок новых легковых автомобилей вырос почти на 70 процентов.

Для сегмента легких коммерческих автомобилей рост составил 41 процент, а для автобусов — 16 процентов. В то же время продажи грузовых автомобилей упали на пять процентов.

За полгода траты жителей РФ на новые легковые автомобили выросли до 2 триллионов 273 миллиардов. В первом полугодии 2023 года речь шла о сумме в 1,1 триллиона рублей.

Кроме того, за шесть месяцев Россия смогла резко увеличить выпуск легковых автомобилей. Если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, то рост составил 62,2 процента.