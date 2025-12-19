Путин поделился надеждами в отношении утилизационного сбора

Путин выразил надежду, что утильсбор не будет вечным

Утилизационный сбор на автомобили не будет вечным. Такой надеждой поделился президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, трансляция программы ведется в официальном сообществе «Ленты.ру» во «ВКонтакте».

По словам главы государства, повышение утильсбора затрагивает в основном граждан с хорошими доходами из крупных городов. Эта мера связана с попыткой Министерства финансов получить дополнительный доход для «решения благородной цели» — технологического развития отечественного автопрома.

«Надеюсь, что эта мера будет не вечной», — поделился Путин.

С 1 декабря в России начала действовать новая методика расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей, которые ввозят в страну. Теперь льготный утилизационный сбор, который оплачивают физические лица при ввозе автомобиля из-за границы, будет распространяться только на машины с двигателями мощностью до 160 лошадиных сил. Базовая ставка сохраняется на уровне 20 тысяч рублей, однако на нее применяется коэффициент, привязанный к количеству лошадиных сил.