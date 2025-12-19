Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:30, 19 декабря 2025Экономика

Путин поделился надеждами в отношении утилизационного сбора

Путин выразил надежду, что утильсбор не будет вечным
Вячеслав Агапов
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Утилизационный сбор на автомобили не будет вечным. Такой надеждой поделился президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, трансляция программы ведется в официальном сообществе «Ленты.ру» во «ВКонтакте».

По словам главы государства, повышение утильсбора затрагивает в основном граждан с хорошими доходами из крупных городов. Эта мера связана с попыткой Министерства финансов получить дополнительный доход для «решения благородной цели» — технологического развития отечественного автопрома.

«Надеюсь, что эта мера будет не вечной», — поделился Путин.

С 1 декабря в России начала действовать новая методика расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей, которые ввозят в страну. Теперь льготный утилизационный сбор, который оплачивают физические лица при ввозе автомобиля из-за границы, будет распространяться только на машины с двигателями мощностью до 160 лошадиных сил. Базовая ставка сохраняется на уровне 20 тысяч рублей, однако на нее применяется коэффициент, привязанный к количеству лошадиных сил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надеюсь, эта мера не вечна». Путин честно объяснил россиянке, которая не смогла накопить на иномарку, зачем нужен утильсбор

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    Раскрыт неожиданный способ внезапно потерять все деньги

    Депутат-террорист ответил за призывы Европы бомбить Москву

    Мужчина умер в массажном кресле в торговом центре Москвы

    Предсказано влияние снижения ключевой ставки на жилье

    Четыре отбитых Сафоновым пенальти сделали россиянина миллионером

    В Раде увидели угрозу в словах Зеленского о смерти Трампа

    Ведущей экономике Европы пообещали возобновление «поначалу слабого» экономического роста

    Уязвимость в ПК помогла читерам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok