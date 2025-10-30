Тысячи россиян купили авто из Казахстана, теперь от них требуют доплатить утильсбор. Речь о миллионных суммах и пени

ФТС стала массово требовать от россиян доплатить утиль за машины из Казахстана

Тысячи россиян купили автомобили из Казахстана, однако столкнулись с проблемой — представители Федеральной таможенной службы (ФТС) теперь требуют доплатить утильсбор. О ситуации сообщило издание Baza.

По данным издания, с весны 2024 года в Россию ввезли более 30 тысяч автомобилей Hyundai, Kia и Skoda казахстанской сборки. Так как они были произведены в особой экономической зоне, владельцы при ввозе платили только «коммерческий» утильсбор от 667 тысяч до 1,9 миллиона рублей.

С октября ФТС начала массово требовать с владельцев еще от 750 тысяч до 3,5 миллиона рублей. Это аргументировали тем, что у авто из Казахстана есть импортная декларация. В случае неуплаты россиянам грозит аннулирование электронных паспортов транспортного средства

Как рассказали собственники, таможенники ранее не требовали импортных деклараций. Сложности добавляет и то, что Центральная акцизная таможня продолжает работать по старой схеме, в то время как региональные отделения начисляют доплаты. Казахстанская сторона вмешиваться отказалась.

Между тем Baza пишет, что суд в Архангельской области удовлетворил иски таможни к владельцам — они должны доплатить миллионные суммы и пени. Инициативная группа обратилась к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с требованием моратория на взыскания для автомобилей казахстанской сборки, ввезенных до настоящего времени в страну.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Подобные случаи происходят не впервые

В 2024 году россияне уже жаловались на претензии от ФТС из-за купленных автомобилей. Граждане, купившие машины за рубежом или в рамках программы параллельного импорта, получили требование доплатить утилизационный сбор. Сумма сбора, в зависимости от модели автомобиля, составляла от 300 тысяч до 800 тысяч рублей. Эти суммы требовали на том основании, что некоторые владельцы не выполнили условия по оформлению льготного утильсбора — например, не вовремя подали документы или перепродали автомобиль, который был указан в отчетности как ввезенный для личного пользования. Суммы перевалили за миллионы рублей.

Чтобы не платить огромный сбор, некоторые покупатели решили вернуть машину — вывезти автомобиль в страны ЕАЭС, откуда он был импортирован, поставить на учет и ездить в России с номерами другого государства. Но этот метод решения проблемы тоже оказался затратным. Для доставки машины за границу необходимо пользоваться автовозом: транзитные номера действуют только месяц, а потом передвигаться с ними рискованно — машину могут отправить на штрафстоянку. Стоимость доставки также подскочила — она стартовала от 1,5 тысячи долларов.

Названы самые чувствительные к новому утильсбору автобренды

Глава ГК «Автодом» Андрей Ольховский к числу главных пострадавших отнес многих китайских производителей. Речь о машинах концернов Lixiang, Aito, WEY, Exlantix и Zeekr. Сооснователь LikeAvto Никита Шелехов, в свою очередь, считает, что утильсбор ударит по западным и японским гигантам — BMW, Toyota и Mercedes-Benz. Также сильно подорожают кроссоверы Geely Monjaro и автомобили бренда Li Auto.

В октябре первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу рассмотреть возможность ввести отсрочку нового утильсбора на легковые автомобили. Также сообщалось, что новый повышенный утильсбор не затронет автовладельцев, оплативших его до вступления этой нормы в силу.