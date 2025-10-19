Экономика
Мантуров поручил проработать отсрочку нового утильсбора

Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Министерству промышленности и торговли России (Минпромторг) рассмотреть возможность ввести отсрочку нового утильсбора на легковые автомобили. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Прорабатывается возможность отсрочки вступления в силу всех положений проекта акта, размещенного на портале regulation.gov.ru в сентябре. Напомним, что предлагаемые изменения не затронут именно тех импортеров, которые оплатили утильсбор до вступления в силу новой нормы», — сообщили в Минпромторге.

Ранее Минпромторг по просьбе российских производителей подготовил проект постановления правительства об изменении с 1 ноября 2025 метода расчета утильсбора для легковых автомобилей.

Предполагается, что конечная сумма сбора будет рассчитываться на основании мощности двигателя, а не объема. Эксперты предупредили, что такое решение сделает недоступными для потенциальных покупателей большое количество популярных в России моделей.

